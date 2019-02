Gunstige loting Oranje Leeuwinnen op weg naar EK 2021

De Oranje Leeuwinnen kennen hun tegenstanders op weg naar het EK van 2021 in Engeland. Donderdag is de regerend Europees kampioen ingedeeld in Groep A van de EK-kwalificatie. Nederland is groepshoofd en neemt het op tegen Rusland, Slovenië, Turkije, Kosovo en Estland.

Oranje heeft weinig reden tot klagen bij de loting. Nederland staat zelf op de zevende plaats op de FIFA-ranking en treft met Rusland, de nummer 25 van de wereld, de zwaarste tegenstander. Doordat Nederland groepshoofd is, ontloopt het de sterkte landen op weg naar het Europese eindtoernooi.

Het is voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zaak om groepswinnaar te worden of bij de drie beste nummers twee te eindigen, want dan is directe plaatsing voor het EK een feit. De overige zes nummers twee spelen play-offs om in totaal drie EK-tickets. Gastland Engeland is automatisch geplaatst. In totaal nemen 47 landen deel aan de EK-kwalificatiereeks.

Het EK gaat in juli 2021 van start in Engeland. De finale van het toernooi wordt afgewerkt op Wembley. Voordat de Oranje Leeuwinnen zich gaan richten op het Europees kampioenschap, neemt de ploeg komende zomer deel aan het WK in Frankrijk. Op het mondiale eindtoernooi is Oranje gekoppeld aan Canada, Nieuw-Zeeland en Kameroen.