FC Utrecht troeft concurrentie af: ‘Veel interesse uit binnen- en buitenland’

Mikki van Sas en FC Utrecht zijn het eens geworden over een contract tot medio 2022. De veertienjarige doelman werd begeerd door clubs in binnen- en buitenland, maar kiest voor een langer verblijf in de Galgenwaard. Beide partijen zijn akkoord over een langdurig contract, dat ingaat op 1 juli van dit jaar. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam is blij dat hij Van Sas, die op 29 februari 2004 is geboren, heeft kunnen vastleggen.

"Mikki is een complete en moderne keeper in wording, die precies past bij FC Utrecht en het keepersprofiel van de club", aldus Zuidam op de clubwebsite. "Hij blinkt uit in het meevoetballen en in de een-op-een-situaties. Dat we Mikki voor drie seizoenen hebben vastgelegd, zegt voldoende over het vertrouwen dat we in hem en zijn ontwikkeling hebben. We zijn er trots dat we hem voor FC Utrecht hebben kunnen behouden ondanks de vele interesse uit binnen- en buitenland."

Van Sas is flink aan de weg aan het timmeren. Hij werd al snel door Utrecht opgemerkt toen hij nog speelde bij de amateurs van USV Hercules. Vorig jaar werd de keeper al geselecteerd voor trainingsdagen met Oranje Onder-15, waarmee hij eerder dit jaar afreisde naar Spanje voor het spelen van een Vierlandentoernooi. Erik Cummins was in 2012 de laatste doelman uit de eigen jeugdopleiding, die zijn debuut maakte namens Utrecht. Dit seizoen maakte David Jensen en Maarten Paes minuten in de hoofdmacht.