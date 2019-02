Dinsdag, 19 Februari 2019

Arsenal vindt opvolger van Ramsey in LaLiga

Barcelona onderneemt een concrete poging om Vitão over te nemen van Palmeiras. De jeugdinternational van Brazilië moet bij de Catalanen een toekomstgerichte aankoop worden en maakt nog niet direct kans op een plaats in het eerste elftal. (Marca)

AS Roma slaagde er in januari niet in om Josip Ilicic los te weken bij Atalanta. De Romeinen gaan komende zomer terugkeren in Bergamo voor de Sloveen, die nog een contract heeft tot medio 2020, weigert te verlengen en om die reden mag vertrekken. (Sky Italia)

Vanwege het vertrek van Aaron Ramsey is Arsenal op zoek naar een nieuwe middenvelder. Unai Emery kent Éver Banega nog van hun gezamenlijke tijd bij Valencia en Sevilla en gaat andermaal een poging wagen hem naar Londen te halen. (Daily Mirror)

Saido Berahino is onlangs gepakt met drank op achter het stuur. Bij Stoke City is men klaar met het gedrag van de aanvaller, die een forse boete heeft ontvangen en the Potters komende zomer moet verlaten. (Daily Mail)

Aïssa Mandi heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld bij Europese topclubs. Tottenham Hotspur is een van de gegadigden om de Algerijns international over te nemen van Real Betis. (AS)