Zondag, 17 Februari 2019

de grote transferplannen van Manchester United

Manchester United-scout Jim Lawlor was zaterdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Napoli en Fiorentina om Kalidou Koulibaly aan het werk te zien. The Red Devils bereiden een bod van bijna 103 miljoen euro voor op de verdediger. (The Sun)

Voor het middenveld van Manchester United is Rubén Neves in beeld. De club is vooralsnog echter niet bereid om de 114 miljoen euro die Wolverhampton Wanderers wil ontvangen op tafel te leggen. (Daily Express)

Neymar is eveneens een kandidaat om aankomende zomer naar Old Trafford te komen. Manchester United is bereid om driehonderd miljoen euro te betalen voor de superster van Paris Saint-Germain. (Don Balón) Manchester United is bereid om driehonderd miljoen euro te betalen voor de superster van Paris Saint-Germain.

Daarnaast kan de aanval worden versterkt met Mauro Icardi of Paulo Dybala. Romelu Lukaku zal worden verkocht om het geld binnen te halen voor een deal met Internazionale of Juventus. (Daily Mirror)

Manchester United is druk bezig met een nieuw contract voor David de Gea. De Spaanse doelman kan, verspreid over vijf jaar, ruim honderd miljoen euro gaan verdienen. (The Times)