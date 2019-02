Ingreep na blaasontsteking houdt smaakmaker FC Emmen aan de kant

FC Emmen kan de komende weken geen beroep doen op Gersom Klok. De 28-jarige verdediger, al sinds medio 2016 verzekerd van een basisplaats bij de Drenthenaren, is zaterdag in het ziekenhuis geholpen aan een ontsteking aan zijn blaas.

De ingreep is goed verlopen, zo meldt de club via de officiële kanalen, maar Klok moet nog een keer onder het mes om een cyste te verwijderen. Daardoor zal de verdediger, die dit seizoen zestienmaal aan de aftrap van een Eredivisie-duel verscheen, enige weken niet inzetbaar zijn.

FC Emmen speelt zondag in Rotterdam tegen Excelsior. Klok was voorafgaand aan de wedstrijd al niet helemaal fit, maar hij leek toch op korte termijn weer te kunnen aansluiten bij de selectie. De ploeg van Dick Lukkien heeft twee punten meer dan de Rotterdamse club, die als nummer zestien van de Eredivisie in de degradatiezone staat.