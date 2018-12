Ritsu Doan kan ook in Premier League aan de slag

Scouts van Arsenal waren woensdagavond aanwezig bij het duel tussen Viktoria Plzen en AS Roma. Doel van het bezoek was Cengiz Ünder, voor wie de Romeinen vijftig miljoen euro vragen en ook interesse is van Bayern München, Borussia Dortmund en Manchester City. (La Gazzetta dello Sport)