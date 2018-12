‘Het is afgesproken dat ik pas in juli naar Real Madrid zal gaan’

Santos en Real Madrid hebben reeds een overeenkomst bereikt over Rodrygo. De Koninklijke telt naar verluidt een bedrag van 45 miljoen euro neer voor de zeventienjarige vleugelaanvaller. Rodrygo zal pas na dit seizoen de overstap maken naar de Spaanse hoofdstad, zo benadrukt hij in gesprek met Gazeta Esportiva.

Er deden berichten de ronde dat Rodrygo mogelijk al in januari naar Real Madrid zou vertrekken. “Ik denk niet dat er een kans bestaat dat ik al vroeg naar Madrid zal gaan. Het is afgesproken dat ik pas in juli zal gaan. Dat is de overeenkomst tussen Santos en Real Madrid”, zegt de jonge vleugelaanvaller. Rodrygo speelde dit seizoen namens de Braziliaanse club 43 wedstrijden, waarin hij 9 keer scoorde en 3 assists leverde.

“Ik ben op dit moment alleen gefocust op mijn prestaties bij Santos. Pas als ik in Madrid kom, zal ik aan mijn dienstverband bij Real gaan denken. Nu wil ik uitblinken bij Santos, dat is het belangrijkste”, besluit Rodrygo. Hij eindigde afgelopen week als vierde in de Kopa Trophy, de prijs voor het grootste talent ter wereld onder de 21 jaar, achter Justin Kluivert, Christian Pulisic en winnaar Kylian Mbappé.