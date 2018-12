Voetballen bij -14 graden: ‘Ik geef toe dat we ammoniak snoven’

“Ik heb er geen woorden voor. Ik heb nog nooit in zo’n kou gespeeld. Deze wedstrijd is een schande voor het Russische voetbal.” Hekkensluiter Yenisey trad zaterdag bij een temperatuur van 13,9 graden onder nul aan tegen Akhmat Grozny. Als de temperatuur met 1,1 graden verder was gekelderd, zou het duel zijn afgelast. Andrei Semenov vond het ook nu onverantwoord om te voetballen.

Televisiecontract

“Ik ben erg bezorgd over mijn ploeggenoten. Milad Mohammadi (linksback, red.) had het zo koud dat ik dacht dat zijn handen van zijn lichaam zouden vallen. Iedereen had in de rust stijve en gevoelloze benen en ik geef toe dat we ammoniak hebben gesnoven…”, mokte de verdediger van Akhmat voor de camera van Match TV. Volgens de Russisch international was het in Krasnoyarsk ook kouder dan de thermometer in het stadion aangaf.

“Onze eigen thermometer gaf -16 en -17 graden aan. Er zijn geen woorden voor, het is gewoon een schande. Zulke wedstrijden zouden elders gespeeld moeten worden, in Moskou bijvoorbeeld. Mijn vingers zijn nog steeds blauw en doen erg zeer.” Yenisey stelde voor om de wedstrijd in het eigen indoorstadion af te werken, maar daar ging de competitieorganisatie niet mee akkoord. “We hebben een officieel schrijven van de televisiezender ontvangen dat we ons niet aan het contract houden wanneer de wedstrijd in die hal wordt gespeeld.”

“De jeugd mag wel in die hal spelen, dat is geen probleem. Maar als deze wedstrijd in de indoorhal wordt gespeeld, dan houden we ons niet aan het televisiecontract”, aldus voorzitter Sergei Pryadkin. De competitieorganisatie (RPL) kreeg de afgelopen dagen veel kritiek over zich heen. Want had men het duel niet gewoon móeten afgelasten, ongeacht wat de televisiebazen willen? En waarom is er tijdens het opmaken van het speelschema niet voor gekozen om de duels tussen Yenisey en Akhmat om te draaien? Dan had deze decemberwedstrijd in het zuidelijker gelegen Grozny afgewerkt kunnen worden.

Bevroren tenen

“Het speelschema is vastgesteld toen het nog overal warm was. En niemand kon toen weten hoe het weer er nu uit zou zien. Bovendien bieden ook weersvoorspellingen geen garanties”, aldus Viktor Pyshkin, de sportief directeur van de RPL. “In Krasnoyarsk werd -20 graden voorspeld en het was zes graden warmer. En dus is de wedstrijd doorgegaan. Ik zeg niet dat dit weer comfortabel is voor de spelers en fans, dat zeg ik zeker niet. Maar we hebben regels afgesproken. En als we met z’n allen afspreken dat we bij -10 niet meer voetballen, dan trekken we de grens dáár. Maar dat moet dan wel worden afgesproken.”

De algemeen directeur van Akhmat, Ahmad Aydamirov, was er geen voorstander van dat het duel naar de hal verplaatst zou worden: “Er zijn regels en waarom zou je die tijdens de competitie veranderen? Misschien wil er straks ook wel een team in Brazilië spelen...” Wel was óók Aydamirov van mening dat het duel beter geannuleerd had kunnen worden: “Zulke wedstrijden kunnen beter niet doorgaan. We hebben vooral geprobeerd om te voetballen en om niet te bevriezen.” Voor zover bekend hebben alle spelers de wedstrijd in Siberië zonder serieuze gezondheidsklachten doorstaan. Tot opluchting van Dimitri Alenichev.

“Ik dank God dat iedereen levend en wel uit de strijd is gekomen”, aldus de trainer van Yenisey tegenover Match TV. “Het was lastig om te voetballen, want op sommige plekken op het veld lag ijs”, aldus Yenisey-middenvelder Mikhail Komkov. “Verder zijn mijn tenen bevroren en ben ik nog altijd aan het hoesten vanwege de vele koude lucht die ik heb ingeademd.” De trainer van Akhmat, Rashid Rakhimov, was na afloop des duivels: “Ik snap niet hoe ze bij -13,9 graden zijn gekomen. Ze stonden met z’n allen om die thermometer op het veld en ademden uit. Waren ze vijf minuten weg, dan was het al -14,6 graden.”

Yenisey presenteerde haar opstelling op deze wijze op Twitter.

Antireclame

“En toch grepen ze niet in. Wat is dit? Overal in de stad was het zestien tot negentien graden onder nul. En hier op het veld -13 graden? En wat bereik je hiermee? Misschien krijgen mijn spelers wel een longontsteking. Het is niet normaal om onder deze omstandigheden te spelen. Onze Mohammadi is razendsnel. Normaal haalt niemand hem in, maar nu leek hij wel een standbeeld. Wat er hier in Krasnoyarsk is gebeurd, mag niet nog eens gebeuren.” De spelersvakbond heeft reeds aangekondigd dat het meten van de temperatuur professioneler moet verlopen en zegt zich ernstige zorgen te maken over de gezondheid van de voetballers wanneer die aan zoveel kou worden blootgesteld.

Om zoveel mogelijk toeschouwers te trekken, mocht iedereen gratis naar binnen. 1.859 supporters wisten de weg naar het Centraalstadion te vinden, het laagste aantal toeschouwers bij een wedstrijd in de Russische eredivisie van dit seizoen. Dat zegt volgens Valery Gazzaev, voormalig succestrainer van CSKA Moskou, voldoende. Hij spreekt over ‘antireclame’ voor het Russische voetbal: “Het is gewoon krankzinnig om in zulke kou te spelen. Kon de wedstrijd niet gewoon verplaatst worden? Ik vind dat we allereerst moeten denken aan de gezondheid van de spelers en de fans die naar het stadion komen.”

“Want wat is nu het resultaat? Juist, een leeg stadion. Ik ben echt verbaasd over de gang van zaken, het is gewoon onprofessioneel”, aldus Gazzaev in gesprek met Sport-Express. De wedstrijd tussen Yenisey en Akhmat eindigde overigens in een 1-1 gelijkspel. Mohammadi opende na 69 minuten de score en negen minuten voor tijd maakte Valery Kichin er vanaf elf meter 1-1 van. Daar bleef het bij in Krasnoyarsk.