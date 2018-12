‘Breuk houdt Oranje-international tot na de winterstop langs de kant’

Arnaut Danjuma Groeneveld komt dit kalenderjaar niet meer in actie, zo meldt Het Nieuwsblad zaterdag. De tweevoudig Oranje-international heeft een breuk in zijn voet. Het gaat om een stressfactuur, vaak veroorzaakt door overbelasting of vermoeidheid. De aanvaller zit in een brace tot aan zijn knie en moet voorlopig met krukken lopen. Pas in het nieuwe jaar zal de ex-speler van NEC weer op het veld kunnen verschijnen.

Zodoende komt er een zuur einde aan een mooi jaar voor Danjuma Groeneveld. Na een sterk seizoen bij NEC verdiende hij een transfer naar Club Brugge. Daar speelde hij zich moeiteloos in de basis en behoorde hij haast wekelijks tot de uitblinkers. Bondscoach Ronald Koeman was overtuigd en haalde hem bij de selectie van het Nederlands elftal. Danjuma Groeneveld debuteerde in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (3-0) en scoorde in zijn tweede interland tegen België (1-1).

Danjuma Groeneveld hield een enkelblessure over aan de interlandperiode. Vorige maand liet trainer Ivan Leko nog weten dat de blessure erger uitvalt dan op voorhand werd gedacht. “We hadden eerst gehoopt op twee à drie weken, maar zijn blessure is blijkbaar nog iets anders”, zei de coach. “De dokter moet de precieze aard nog vastleggen. Ik denk niet dat we hem de komende weken meteen terugzien.”

Danjuma Groeneveld staat al sinds half oktober aan de kant. Op 19 oktober speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge tegen Waasland-Beveren. Hij leek op de weg terug en zat bij de wedstrijdselectie voor het duel met Charleroi van drie weken geleden, maar hij bleek toch te geblesseerd om in actie te komen. Club Brugge neemt nu de tijd om hem te laten herstellen en rekent pas na de winterstop op de aanvaller. Naar verwachting kan de buitenspeler op 20 januari weer in actie komen in de wedstrijd tegen Charleroi.