‘Lens en hij waren bij Ajax ongekend goed, overal werden ze topscorer’

Robin Pronk is inmiddels alweer zeven jaar werkzaam in de opleiding van FC Utrecht, eerst als trainer van het Onder-19-elftal van de Domstedelingen en de afgelopen vijf jaar als trainer van Jong FC Utrecht. De 46-jarige oefenmeester werkte daarvoor dertien jaar in de opleiding van Ajax, terwijl hij zijn loopbaan startte bij FC Abcoude. Pronk heeft in al die jaren als opleider een goed oog ontwikkeld voor talenten en kan zich weinig voorbeelden voor de geest halen waarin hij er compleet naast zat wat betreft de potentie van jeugdige voetballers.

“Ik moet heel eerlijk zeggen dat alle spelers die bij Ajax weggegaan zijn, niet opeens ergens anders op een veel hoger niveau terecht zijn gekomen. Ik heb weleens jongens gehad die doorgegaan zijn hier bij FC Utrecht, maar met name ook bij Ajax, waarvan ik niet had verwacht dat ze zo ver zouden komen. Maar dat is minder negatief dan dat je iemand wegstuurt die uiteindelijk drie Champions League-finales speelt. Met jeugdvoetbal gaat het altijd om het inschatten van talent en dat leer je ook”, vertelt hij in gesprek met Voetbalzone, officieel partner van de Keuken Kampioen Divisie.

“Laat ik één voorbeeld geven: toen ik net bij de D-pupillen van Ajax begon, had ik Furdjel Narsingh en Jeremain Lens onder mijn hoede. Zij waren toen ongekend goed. Waar we ook kwamen, waren ze op welk toernooi dan ook topscorer of ‘speler van het toernooi’. Dan denk je, ook omdat je nog heel onervaren bent: ‘Als die niet in het eerste van Ajax terechtkomen, als die de top niet gaan halen.’”

“Dat is denk ik met Jeremain nog redelijk gelukt, maar Furdjel daarentegen. Wel betaald voetbal, maar niet op dat niveau (Narsingh speelt sinds afgelopen zomer voor De Graafschap, red.). Maar ze waren toen ook elf, twaalf jaar oud, dan kan er nog zoveel gebeuren”, weet Pronk nu. “Dat leer je ook wel, dat zijn eye-openers geweest. Ze zijn dan zo jong. Dat waren voor mij de eerste keer twee echte voorbeelden. Ik ben door de jaren heen ook steeds voorzichtiger geworden met iemand aanwijzen als ‘groot talent’.”

