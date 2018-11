‘Politie legt beslag op bezittingen van clubvoorzitter in Serie A’

De Italiaanse politie heeft voor meer dan 200.000 euro aan bezittingen in beslag genomen van Massimo Ferrero. De eigenaar van Sampdoria wordt onderzocht in het kader van een onderzoek van de financiële recherche dat zich toespitst op fraude, verduistering, witwassen en valse facturen.

De 67-jarige Ferrero is niet de enige verdachte. Mediaset meldt dat er nog vijf anderen zijn aangehouden en dat er in totaal voor meer dan 2,6 miljoen aan bezittingen in beslag is genomen. Of het onderzoek direct verband houdt met de voetbalclub Sampdoria, dat is nog niet duidelijk.

Ferrero werd in 2014 de eigenaar van i Blucerchiati. De filmproducent en voormalig acteur nam de club over van Edoardo Garrone en werkte vijftien miljoen euro aan schulden weg. Sampdoria staat momenteel, na dertien speelronden, op de twaalfde plaats in de Serie A.