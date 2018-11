Lodeweges verbaasd: ‘Niet verwacht dat Koeman dat zo aan Tete zou geven’

Het Nederlands elftal hield maandagavond in extremis een 2-2 gelijkspel over aan het bezoek aan Gelsenkirchen en de beslissende goal tegen Duitsland kwam in de absolute slotfase van de voet van Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje kreeg in de laatste minuten van de wedstrijd een briefje in zijn handen gedrukt, waarna hij voorin bleef hangen om samen met Luuk de Jong door de lucht voor gevaar te zorgen.

Assistent-bondscoach Dwight Lodeweges was de auteur van het inmiddels beroemde briefje en was verbaasd dat zijn papiertje opeens werd doorgegeven door de internationals: “Ik had niet verwacht dat Ronald Koeman dat zo ineens aan Kenny Tete zou geven. Ging ineens mijn papierwinkel over het veld, haha”, glimlacht hij in gesprek met De Telegraaf.

Naast het briefje met de opstelling om wat te forceren, gingen er nog meer aantekeningen van Lodeweges het veld over: “Het waren meerdere blaadjes, ook met aandachtspunten vanuit de eerste helft en eventuele scenario’s die je doorneemt met de staf”, legt hij uit. Die andere papieren zag hij ook niet meer terug: “Ik wil alleen graag weten wat ik heb opgeschreven, om mijn boekhouding weer compleet te maken.”

Het briefje met de opstelling geniet, doordat het na de wedstrijd opgepikt werd door Rafael van der Vaart en zo voor de camera’s verscheen, inmiddels een bijna legendarische status en Lodeweges zou het geen probleem vinden als zijn aantekeningen in een museum terechtkomen: “Dan mogen ze alles hebben, het zijn maar een paar woorden. Het had, door het risico dat we namen, ook de andere kant kunnen opvallen. Nu viel het hartstikke mooi. Zo’n belangrijke goal, naar de Final Four en Duitsland en Frankrijk achter je laten, dat is prachtig.”