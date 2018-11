Liverpool is bereid om Barcelona 100 miljoen te betalen

Javier Hernández drukt met zijn salaris op de begroting van West Ham United, maar heeft geen basisplek. Besiktas ziet daarom mogelijkheid om de aanvaller in januari naar Turkije te halen. (ESPN)

Ook Bayern München denkt erover na om de huidige Bundesliga-topscorer Luka Jovic binnen te halen. De spits van Eintracht Frankfurt werd al in verband gebracht met Barcelona en Liverpool. (BILD)

Liverpool wil hem verlossen en is bereid met een transfersom van honderd miljoen euro zijn clubrecord te breken voor de Fransman.

(The Sun)

Adrien Rabiot twijfelt tussen Juventus en Barcelona. Ook een nieuw contract bij Paris Saint-Germain is een optie, want zijn moeder annex zaakwaarnemer onderhandelt met de club. (Diverse Franse media)

Sevilla gaat in januari proberen om Vicente Iborra terug te halen. Omdat hij amper aan spelen toekomt bij Leicester City, willen de Engelsen de vraagprijs van vijftien miljoen euro wellicht laten zaken. (Marca)