Arsenal maakt grootste kans op deal met Barcelona

Manuel Lazzari is niet de enige rechtsback op het verlanglijstje van Napoli. De Italianen denken ook aan de komst van Manchester United-verdediger Matteo Darmian. (Il Mattino)

Thorgan Hazard heeft zich flink in de kijker gespeeld. Naast AS Roma azen namelijk ook Borussia Dortmund en Sevilla op de diensten van de aanvaller van Borussia Mönchengladbach. (Diverse Duitse media)

De middenvelder komt weinig aan spelen toe bij de Catalanen en Arsenal heeft nu de beste papieren om hem binnen te halen, al is Chelsea ook geïnteresseerd.

(AS)

Mino Raiola heeft maandag vier uur met een delegatie van AC Milan gesproken. Voornaamste gespreksonderwerp was de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic in het San Siro. (Milan News)