Zondag, 18 November 2018

Liverpool wil Fabinho verkopen voor deal van 78 miljoen

Leandro Paredes wil naar AC Milan. De Argentijnse middenvelder moet echter wachten op een akkoord tussen de clubs; Zenit Sint-Petersburg vraagt dertig miljoen euro. (Calciomercato)

FC Nantes heeft alweer genoeg gezien van Matt Miazga en wil de huurovereenkomst met Chelsea voortijdig stopzetten. The Blues werken hier vooralsnog echter niet aan mee. (Diverse Franse media)

Fabinho mag alweer snel vertrekken bij Liverpool. The Reds willen het geld dat de Braziliaan oplevert gebruiken om een deel van de 78 miljoen euro die moet worden betaald voor Christian Pulisic te financieren. (Daily Mirror)

Ashley Young moet genoegen nemen met een salarisverlaging als hij bij Manchester United wil blijven. De Engelsman verdient nu nog 146 duizend euro per week op Old Trafford. (The Sun)

Nicolás Otamendi is zijn basisplaats bij Manchester City kwijtgeraakt en wil binnenkort een gesprek met Josep Guardiola. De Argentijn wil weten of hij nog een toekomst heeft bij the Citizens. (The Sun)