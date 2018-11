‘Ik zei uit liefde voor Tottenham ‘nee’ tegen PSG, misschien was dat fout’

André Villas-Boas ging in de zomer van 2012 aan de slag bij Tottenham Hotspur en de Portugees beleefde een prima eerste seizoen in Noord-Londen. Zijn tweede jaar bij the Spurs verliep echter een stuk minder voorspoedig en na een 5-0 nederlaag tegen Liverpool, nadat er eerder ook met 6-0 werd verloren van Manchester City, werd hij in december 2013 ontslagen.

“Het eerste seizoen was op alle gebieden magnifiek. We hadden een ‘kleine’ selectie wat de diepte betreft, maar een geweldige instelling en zoveel wilskracht. We behaalden de meeste punten in de clubgeschiedenis met een geweldige Gareth Bale in een vrije rol achter Emmanuel Adebayor. Maar ook met Aaron Lennon en Kyle Walker, die ervoor zorgen dat we in een goed counterende 4-4-2 konden spelen”, blikt hij terug in gesprek met A Bola.

Villas-Boas kreeg voordat hij op straat werd gezet een voorstel om aan de slag te gaan bij het opkomende Paris Saint-Germain. Hij koos er echter voor om op White Hart Lane te blijven: “Ik kreeg een aanbieding van PSG, zij wilden mij hebben. Maar ik heb ‘nee’ gezegd uit liefde voor Tottenham, misschien is dat wel een vergissing geweest”, gaat hij verder.

Tottenham nam in de zomer van 2013 afscheid van Bale, die voor honderd miljoen euro naar Real Madrid vertrok. Voor dat geld werden spelers als Christian Eriksen, Erik Lamela, Nacer Chadli, Vlad Chiriches, Paulinho, Roberto Soldado en Étienne Capoue aangetrokken en Villas-Boas vindt dat Tottenham het beter had kunnen doen op de transfermarkt: “In april begonnen we al met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ik noemde wat namen om te kopen en verkopen, maar het bestuur luisterde niet tijdens de transferperiode en verwoestte al snel alles wat we hadden opgebouwd.”