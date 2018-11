Chelsea gelinkt aan back van 50 miljoen: ‘Kan het goed doen in de PL’

Maurizio Sarri streek afgelopen zomer neer bij Chelsea en de Italiaan zorgde er meteen voor dat Jorginho werd opgepikt bij zijn ouder werkgever Napoli. Daar blijft het mogelijk niet bij, aangezien the Blues ook in de markt zouden zijn voor Elseid Hysaj. Sarri werkte bij Empoli en bij Napoli al eerder samen met de Albanees en kent de rechtsback door en door.

Tuttosport meldt zaterdag dat Chelsea bereid is om te voldoen aan de transferclausule van vijftig miljoen euro die Hysaj in zijn nog tot 2021 doorlopende contract bij i Partenopei heeft staan. Eerdere geruchten over een nieuw contract voor de verdediger in het Stadio San Paolo zijn inmiddels verstomd door de ontwikkeling die Kévin Malcuit heeft doorgemaakt en Napoli zou verder denken aan de komst van Manuel Lazzari van SPAL als Hysaj inderdaad vertrekt.

Mario Giuffredi, de zaakwaarnemer van de rechtsback, denkt eveneens dat er iets speelt: “Als je ziet dat Malcuit momenteel speelt en je de geruchten hoort over interesse in andere verdedigers, betekent dat ook dat iemand belangstelling voor Hysaj heeft getoond”, legt de belangenbehartiger uit in gesprek met Radio CRC.

“Degenen die iets anders beweren zijn niet goed geïnformeerd. Hysaj is een speler die het goed kan doen in het Engelse voetbal, aangezien hij fysiek ijzersterk is en in de gaten wordt gehouden door grote clubs”, vervolgt Giuffredi zijn verhaal. Chelsea zou een deel van de transfersom voor Hysaj overigens op willen halen met de verkoop van Davide Zappacosta.