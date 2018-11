‘Ze haalden me uit het hotel en ik moest op het trainingscomplex gaan wonen’

Alex Song stond tussen de zomer van 2016 en januari 2018 onder contract bij het Russische Rubin Kazan. Het dienstverband in Rusland verliep voor de middenvelder, tegenwoordig spelend voor het Zwitserse FC Sion, niet bepaald vlekkeloos. “Ik moest wel zeggen dat het goed ging, zodat niemand zich zorgen over mij ging maken”, vertelt Song in gesprek met de Daily Telegraph.

“Ik wilde niet dat mijn vrouw en twee kinderen, die nog in Londen woonden, zich slecht gingen voelen. Toen ik daar tekende, werd me verteld dat ik een huis zou krijgen. Maar de maanden verstreken en ik had nog steeds geen huis. Ze haalden me uit het hotel en ik moest op het trainingscomplex gaan wonen. Ze bleven me ondertussen vertellen dat mijn huis binnen enkele maanden klaar zou zijn”, zegt de voormalig middenvelder van onder meer Arsenal en Barcelona.

“Op een dag kwam ik in contact met de vrouw die mijn huis had moeten ontwerpen en zij vertelde dat niemand van de club iets tegen haar gezegd had”, vervolgt Song. “Mijn kamer op het trainingscomplex was oké, maar ik kon daar niet relaxen. Iedereen had een huis of een hotelkamer, ik had niks. Ik deed niet eens het licht aan als ik in die kamer was, zat een beetje achter de computer. Aan de televisie had ik niks, omdat ik de Russische zenders niet kon volgen. Mijn hele leven was een telefoon en een computer, dat is niet gezond.”

“Ik ging nooit de deur uit, ook omdat ik geen vrienden had. Ik werd helemaal gek. Het is niet zo dat ik huilde, maar ik was enorm gestrest”, aldus Song, voor wie de situatie nog slechter werd toen trainer Javi Gracia vertrok. De Kameroener verdween uit de basiself van Rubin Kazan. “Ik denk dat de clubleiding besloot dat ik niet meer mocht spelen, omdat ze wilden dat de dure spelers zouden vertrekken. De club bleef zeggen dat mijn salaris gestort zou worden, maar het kwam maar niet.”

“Natuurlijk maakte dat mijn leven een stuk lastiger, omdat ik niet heel veel spaargeld had. Je moet toch je rekening blijven betalen, dus het was een stressvolle periode. Tijdens mijn carrière was ik niet gewend om me zorgen te maken over geld, dus ik kwam ineens enorm onder druk te staan”, besluit Song zijn verhaal. Na een tijdje clubloos te zijn geweest, kwam hij afgelopen zomer bij FC Sion terecht.