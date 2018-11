Arsène Wenger zag af van nieuw dienstverband in Londen

Internazionale maakt werk van de komst van Héctor Herrera. De Mexicaan beschikt over een aflopend contract bij FC Porto en is daardoor volgend jaar gratis op te pikken. (Corriere dello Sport)

Josip Ilicic werd onlangs in verband gebracht met clubs uit de Serie A, Premier League en de Bundesliga. De vleugelspits gaat zijn contract bij Atalanta echter verlengen tot medio 2022. (Diverse Italiaanse media)

benaderden eerst Arsène Wenger, maar de bij Arsenal vertrokken trainer wil niet terugkeren in de Premier League.

(The Telegraph)

Barcelona denkt erover na om Dani Olmo terug te halen van Dinamo Zagreb. De Kroatische club verlangt echter 25 miljoen euro voor de aanvaller, die ook in beeld is bij Manchester United. (Sport)

Liverpool gaat geen poging doen om Ousmane Dembélé in januari voor 98 miljoen euro op te pikken bij Barcelona. Jürgen Klopp is van mening dat hij genoeg aanvallende opties tot zijn beschikking heeft. (Liverpool Echo)