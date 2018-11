Keuze Mourinho zorgt voor onrust binnen United-selectie

Het feit dat Real Madrid Santiago Solari definitief gaat aanstellen, betekent slecht nieuws voor Chelsea. The Blues moeten Antonio Conte zijn jaarsalaris van twaalf miljoen euro uitbetalen als hij dit seizoen nergens aan de slag gaat. (Daily Express)

José Mourinho weet dat hij bij Manchester United ontslagen zal worden als zijn ploeg niet in de top vier eindigt. De clubleiding zou Mauricio Pochettino reeds op het oog hebben als de eventuele opvolger van de Portugees. (The Sun)

