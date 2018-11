Oproep: Veldhelden gezocht voor PSV - Barcelona

Heb jij een zoon of dochter die ervan droomt om op 28 november in een vol Philips Stadion te staan? Of hand in hand met spelers van PSV of Barcelona het veld op te lopen? Dat komt goed uit, want Mastercard is op zoek naar 22 nieuwe Veldhelden. En dat zou zomaar jouw kind kunnen zijn.

Het avontuur van een Veldheld begint in de kleedkamer, waar iedereen een compleet tenue krijgt dat ze op het veld zullen dragen. Hierna vangen de Veldhelden de spelers op in de catacombe. Samen zullen ze onder luid applaus het veld betreden en de iconische Champions League-hymne beluisteren.

De voetbalavond is dan nog lang niet ten einde. Want na dit onvergetelijke moment mogen de Veldhelden hun plekje op de tribune opzoeken. Uiteraard mag jij daar ook bij zijn, zodat jullie samen van de wedstrijd kunnen genieten. En met een beetje geluk wordt de avond zelfs nóg mooier als PSV de volle winst weet te pakken.

Heb jij een zoon of dochter die hiervan droomt? Of ken je een kind die deze onbetaalbare ervaring verdient? Schrijf je dan nu in via https://pricelessspecials.nl/special/psv/. Misschien staat hij of zij voor de wedstrijd PSV - FC Barcelona op het veld met hun held.

Deze prijs wordt je aangeboden door Mastercard®, officiële sponsor van de UEFA Champions League.