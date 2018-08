PEC Zwolle neemt na 33 wedstrijden per direct afscheid van aanvaller

Terell Ondaan staat niet langer op de loonlijst van PEC Zwolle. De club van trainer John van ’t Schip heeft het contract van de 24-jarige linksbuiten laten ontbinden. De verbintenis van Ondaan liep nog tot de zomer van 2020 door.

“Club en speler hebben voor deze oplossing gekozen, aangezien de kans op speelminuten voor Ondaan gering is geworden door de komst van enkele nieuwe spelers”, zo communiceren De Blauwvingers. Ondaan speelde sinds vorig jaar zomer in het MAC3PARK Stadion.

De Amsterdammer tekende voor één seizoen en signeerde een paar maanden later een verbeterd contract. “We hadden nauwelijks budget toen we hem haalden en zijn destijds een klein contract voor een jaar overeengekomen. Nu voeren we gesprekken om dat op te waarderen en om hem voor langere tijd vast te leggen”, vertelde Gerard Nijkamp.

De technisch directeur van PEC zag Ondaan 33 wedstrijden spelen en daarin tot 2 doelpunten komen. Daar blijft het ook bij daar de arbeidsovereenkomst per direct is verscheurd. Hij kan daardoor ook na het sluiten van de transfermarkt op zoek naar een nieuwe club.