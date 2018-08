Gascoigne verdacht van onzedelijk betasten van vrouw in trein

Paul Gascoigne is gearresteerd op verdenking van aanranding, zo meldt Sky News zondagmiddag. De oud-voetballer zou een vrouw onzedelijk hebben betast in een trein en werd gearresteerd op treinstation Durham. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek werd Gascoigne vervolgens weer vrijgelaten.

Gascoigne worstelt al jaren met een alcoholverslaving, maar werd onlangs gesignaleerd met een nieuwe vriendin. Vrienden van Gascoigne hoopten dan ook dat het beter met hem ging. Eerder deze maand was de voormalig sterspeler van Engeland te gast bij Sky Sports, maar hij verliet de studio voortijdig omdat hij zich niet goed voelde. Hij ontkende vervolgens dat hij dronken was en wees naar de effecten van zijn gebruik van slaappillen.

Voorafgaand aan de uitzending keek Gazza in zijn kleedkamer naakt naar een wedstrijd op tv, toen een vrouwelijke medewerkster binnenliep. "Hij werd daarheen gestuurd om meteen wat kleren aan te doen", zei een bron tegen The Sun. "Ze dachten dat hij een grap uithaalde, maar hij oogde echt verbaasd. Het was een oprechte vergissing: hij dacht duidelijk dat de kamer alleen voor hem was."