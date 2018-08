Japanse spits weigerde aanbieding Chelsea: ‘Ik wilde mezelf ontwikkelen’

Yoshinori Muto neemt het zondagmiddag met Newcastle United op tegen de club waar hij onder contract had kunnen staan: Chelsea. De Japanse spits laat in gesprek met The Telegraph weten dat hij twee jaar geleden een aanbieding van the Blues heeft geweigerd. Als speler van FSV Mainz 05 had Muto het idee dat hij bij Chelsea niet aan de bak zou komen en slechts aangetrokken zou worden voor het imago van de Engelse topclub in het Verre Oosten.

Muto werd twee jaar geleden benaderd door Chelsea toen hij nog onder contract stond bij Mainz. De Japans international is er twee jaar later van overtuigd dat hij de juiste beslissing heeft gemaakt door Chelsea af te wijzen. “Ik was 22 jaar toen ik een aanbieding kreeg van Chelsea. Maar destijds voelde ik niet dat de manager en de club me echt wilden hebben of nodig hadden”, aldus Muto.

De spits koos ervoor om te blijven bij Mainz en uiteindelijk maakte hij deze zomer alsnog de overstap naar de Premier League. Newcastle United telde bijna elf miljoen euro voor hem neer. “Ik denk dat Chelsea gewoon jonge spelers wilde aantrekken en die dan zou verhuren. Ik wilde liever bij de club blijven en mezelf ontwikkelen”, aldus de Japans international. “Ik wilde mijn eigen ontwikkeling stap voor stap bepalen en daarom ben ik niet ingegaan op de aanbieding.”

Muto staat voor zijn eerste basisplaats tegen Chelsea. “Het voelt een beetje raar om tegen Chelsea te spelen. Het is natuurlijk een fantastische club en een sterke tegenstander. Maar als wij als team opereren, kunnen we winnen. We hebben de drie punten hard nodig. Als ik weet te scoren of kan bijdragen met een assist, dan is het een fantastisch weekend.”