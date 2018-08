Racing Genk weigert bod van vijftien miljoen euro op Sander Berge

Racing Genk is niet van plan om Sander Berge in de laatste weken van de transferwindow te verkopen. Algemeen directeur Erik Gerits bevestigt aan het Spaanse ABC dat Sevilla zich heeft gemeld met een bod van vijftien miljoen euro, maar dat Genk daar niet mee akkoord ging. De insteek van de club uit de Pro League is om Berge nog minstens een jaar in Genk te houden. Sevilla ziet in hem een opvolger van de naar AS Roma vertrokken Steven N'Zonzi.

Berge is een twintigjarige verdedigende middenvelder, die in januari 2017 overkwam van Vålerenga IF. Hij werd aangetrokken als opvolger van Wilfred Ndidi, die naar Leicester City verkaste. Berge maakte direct indruk in zijn eerste maanden en speelde zich toen al in de kijker bij Sevilla. Hij bleef uiteindelijk in België, maar zou inmiddels wel een vertrekwens hebben. Afgelopen seizoen kwam de negenvoudig Noors international door blessureleed maar dertien keer in actie. In de huidige jaargang is hij weer fit en een basisklant.

Berge, die zich met Genk voorbereidt op het duel met Lech Poznán van donderdagavond in de derde Europa League-voorronde, ligt nog drie jaar vast. "Een paar weken geleden liet Sevilla weten dat het opnieuw interesse had in Berge. Kort daarna ontvingen we een officieel bod van vijftien miljoen euro", vertelt clubdirecteur Gerits. "We erkennen dat het een heel goed aanbod is en we hebben er natuurlijk over nagedacht. Maar we hebben het uiteindelijk niet geaccepteerd."

"We vinden niet dat we hem voor dat bedrag moeten verkopen en dat hebben we aan de speler zelf laten weten", vervolgt de beleidsbepaler. "We willen dat hij nog een jaar bij ons blijft. Aan Sevilla hebben we hetzelfde laten weten. Het klopt dat Sevilla niet de enige Europese club is met interesse in Berge, maar zij hebben wel de meeste moeite erin gestoken in de afgelopen dagen." Gerits voegt daar echter aan toe dat Genk geen noodzaak heeft om Berge te verkopen.

"Ik weet niet wat er uiteindelijk gaat gebeuren, want in het voetbal kan alles, maar ik heb Sevilla onze positie duidelijk gemaakt. Berge is pas twintig: we geloven dat hij veel meer waard wordt, als hij zo doorgaat", concludeert de directeur. Berge maakt deel uit van een 'gouden driehoek' op het middenveld van Genk, met Ruslan Malinovskiy en Alejandro Pozuelo. Genk hoopt het drietal bij elkaar te houden; Malinovskiy verlengde onlangs al zijn contract.