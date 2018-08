Ajax kent eventuele laatste horde in aanloop naar groepsfase CL

Mocht Ajax voorbij Standard Luik komen in de derde voorronde van de Champions League, dan wacht in de beslissende play-offronde in aanloop naar de groepsfase een tweeluik met Dynamo Kiev. De Oekraïense grootmacht wist zich dinsdagavond op eigen veld namelijk te ontdoen van Slavia Praag.

Nadat Dynamo Kiev een 1-1 gelijkspel had overgehouden aan de heenwedstrijd in Tsjechië, volgde op eigen veld een 2-0 zege. Een vroeg doelpunt van Benjamin Verbic verschafte het team van trainer Aleksandr Khatskevich al gauw de nodige lucht. De Sloveense middenvelder werkte na elf minuten voetballen binnen na een vrije trap van Viktor Tsygankov en bezorgde Dynamo Kiev zo al snel een goede uitgangspositie.

De bezoekers uit Tsjechië maakten in het vervolg van de wedstrijd wel jacht op een doelpunt, maar moesten zeventien minuten voor tijd uiteindelijk definitief buigen. Na opnieuw een assist van Tsygankov bepaalde Artem Besedin de eindstand. Overigens deed de aanvaller dat wel overduidelijk vanuit buitenspelpositie.

Mocht Ajax Standard Luik weten uit te schakelen, dan speelt het op 22 augustus eerst een thuiswedstrijd tegen Dynamo Kiev. Een week later zou dan de return volgen in Kiev. Ajax trapt vanavond in de eigen Johan Cruijff ArenA om 20.30 uur af tegen Standard Luik. De heenwedstrijd van vorige week eindigde in een 2-2 gelijkspel.