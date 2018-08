Watford wint strijd om handtekening van kersverse Europees kampioen

Domingos Quina vervolgt zijn loopbaan bij Watford. De Premier League-club maakt bekend dat de achttienjarige middenvelder annex Portugees jeugdinternational overkomt van West Ham United en een contract voor vier seizoenen heeft ondertekend. The Hornets hebben nog een optie voor een extra contractjaar.

Quina werd de voorbije maanden met tal van topclubs in verband gebracht en ook Ajax werd als een mogelijke bestemming genoemd. De toekomst van de aanvallende middenvelder ligt echter op Vicarage Road. Quina doorliep de jeugdopleiding van Benfica en Chelsea, alvorens hij in mei de overstap naar West Ham United maakte.

Quina speelde in juli en augustus meteen zijn eerste twee en enige duels voor West Ham in 2016/17, in het kader van de Europa League. Afgelopen seizoen werd de middenvelder alleen ingezet in de toernooien om de EFL Cup en de FA Cup. Quina won in 2016 het EK Onder-16 en won afgelopen maand het EK Onder-19.