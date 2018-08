Burnley betaalt twaalf miljoen euro voor topscorer van Championship

Matej Vydra komt komend seizoen in de Premier League uit. Burnley maakt dinsdagavond via de officiële kanalen melding van de komst van de aanvaller, die voor een bedrag van dik twaalf miljoen euro van Derby County overkomt. Vydra groeide afgelopen seizoen met 21 goals in het tenue van the Rams uit tot topscorer van de Championship.

Vydra, 26 jaar, heeft op Turf Moor een contract voor drie seizoenen ondertekend, met een optie voor nog een jaar. Hij is na Ben Gibson en Joe Hart de derde versterking van the Clarets voor de komende voetbaljaargang. Vydra was eerder met Watford en West Bromwich, beide keren op huurbasis, op het allerhoogste niveau van Engeland actief.

“Vijf jaar geleden was ik een kind in de Premier League. Nu voel ik dat ik meer ervaring in het Engelse voetbal heb, spreek ik beter Engels en ik heb veel meer in Engeland geleerd. Ik hoop dat ik een betere speler dan vijf jaar geleden ben”, stelt Vydra, die de afgelopen vier jaar er niet in slaagde om promotie naar de Premier League af te dwingen. “Soms moet er een transfer aan te pas komen en nu ben ik gelukkig.”

Vydra werd door Udinese tweemaal aan Watford en een keer aan WBA uitgeleend. Medio 2015 verbond de aanvaller zich definitief aan the Hornets, maar na een paar weken werd hij aan Reading uitgeleend. Twee jaar geleden verkaste hij voor 9,5 miljoen euro naar Derby County, dat afgelopen seizoen via de play-offs net naast promotie greep.