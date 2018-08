Van der Heijden ontkent: 'Ik wist niets van die belangstelling’

Jan-Arie van der Heijden werd onlangs gelinkt aan een transfer naar het Griekse AEK Athene. In onderstaande video legt de dertigjarige verdediger uit dat hij nooit bezig is geweest met een vertrek bij Feyenoord. Daarnaast vertelt Van der Heijden over het belang van Europees voetbal. Feyenoord begint donderdagavond aan het seizoen in de Europa League met een uitwedstrijd tegen AS Trencín.