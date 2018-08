Bayern breekt contract open van ‘snelle en sterke centrale verdediger’

Maxime Awoudja blijft bij Bayern München. De twintigjarige centrale verdediger heeft voor het eerst een contract getekend en ligt nu tot de zomer van 2021 vast in de Allianz Arena.

Awoudja werd geboren in München en beschikt eveneens over een Togolees paspoort. De international van Duitsland Onder-20 maakte in 2007 de overstap van amateurvereniging 1880 München naar Bayern en speelde tot dusverre 29 wedstrijden voor het tweede elftal. Dat team werkt zijn duels af in de Regionalliga Bayern.

“We zijn erg blij dat Maxime bij ons blijft. Hij is een snelle en sterke centrale verdediger die zijn potentieel bij onze amateurs en in de trainingen met de profs heeft bewezen”, aldus sportief directeur Hasan Salihamidzic op de website van der Rekordmeister.

“Ik ben erg blij dat ik mijn eerste profcontract bij Bayern heb getekend. Nu wil ik een volgende stap zetten in mijn carrière. Ik weet dat ik net zo hard moet werken als ik altijd heb gedaan”, aldus Awoudja, die zijn debuut in het eerste van trainer Niko Kovac nog moet maken.