Nederlander meldt zich in Rome voor medische keuring bij Lazio

Djavan Anderson blijft in Italië. De 23-jarige verdediger is in Rome aangekomen voor de medische keuring bij Lazio en als er tijdens de testen geen problemen aan het licht komen, zet hij zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen.

Lazio hoeft geen transfersom te betalen, want Anderson was transfervrij sinds het bankroet van Bari. Voor die club speelde de geboren Amsterdammer negentien wedstrijden en daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist. Eerder kwam hij uit voor SC Cambuur, AZ en Ajax.

Lazio zal de komst van Anderson waarschijnlijk vrijdag wereldkundig maken. Voor het team van trainer Simone Inzaghi wordt Anderson de achtste aanwinst van deze zomer. Eerder verzekerden i Biancocelesti zich van de komst van onder anderen Joaquín Correa, Francesco Acerbi en Milan Badelj.