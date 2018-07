PEC Zwolle laat overbodige middenvelder naar Noorwegen vertrekken

Erik Israelsson speelt aankomend seizoen op het hoogste niveau van Noorwegen. PEC Zwolle meldt dinsdagochtend namelijk via de officiële kanalen dat de 29-jarige middenvelder wordt verhuurd aan Valerenga IF. Daarmee lijkt er ook een einde te komen aan het dienstverband van Israelsson in Overijssel, aangezien zijn contract volgend jaar afloopt.

De enkelvoudig international van Jong Zweden kwam in de winterstop van 2017 over van Hammarby, maar slaagde er sindsdien niet in om een belangrijke schakel te worden bij PEC. In anderhalf seizoen kwam hij tot zeventien wedstrijden voor de Blauwvingers, waarvan het merendeel als invaller. Hij maakte één doelpunt voor de Zwollenaren.

Israelssons overstap naar Valerenga komt als een kleine verrassing, aangezien hij vorige week nog onderweg leek naar Griekenland. Media in het Zuid-Europese land maakten vrijdag namelijk melding van verregaande onderhandelingen met Panionios. De Grieken grijpen door het vertrek van de middenvelder naar Noorwegen nu echter definitief mis.