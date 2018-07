‘Talent van Chelsea stelt Lampard teleur, maar blijft in Championship’

Kasey Remel Palmer gaat Chelsea op huurbasis verlaten. Sky Sports meldt dat de 21-jarige aanvallende middenvelder aan de slag gaat bij Blackburn Rovers. De deal wordt waarschijnlijk begin volgende week afgerond.

Palmer leek terug te keren bij het Derby County van Frank Lampard, terwijl ook Norwich City interesse toonde, maar hij gaat toch ervaring opdoen bij het door Tony Mowbray getrainde Blackburn. Die Championship-club versterkte zich eerder al met Joe Rothwell van Oxford United en Jacob Davenport van Manchester City.

Palmer maakte in 2013 de overstap van Charlton Athletic naar Chelsea. Hij werd verhuurd aan Huddersfield Town en sinds de winterstop kwam hij uit voor Derby County. In dienst van the Rams schopte de jeugdinternational van Engeland het tot twee doelpunten in zestien wedstrijden. Zijn contract bij Chelsea loopt in de zomer van 2021 af.