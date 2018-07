‘Hier zitten mensen aan de leiding zonder kennis van de voetbalwereld’

FC Twente heeft na het akkoord met de gemeente en investeerders weliswaar geld om te investeren in de spelersgroep, maar een week later is er nog niemand. Het is een enigszins frustrerende periode voor technisch directeur Ted van Leeuwen, die naar eigen zeggen ‘net zo ongeduldig is als de fans’. Spelers halen om het halen gaat er bij Van Leeuwen echter niet in. “Je kunt je geld maar één keer uitgeven”, benadrukt de sportbestuurder.

“En als je het verkeerd doet, heb je daar het hele seizoen last van en het jaar daarna ook nog. Dan maar langer wachten en hopen dat die spelers die je graag wilt voor Twente kiezen”, verklaart Van Leeuwen dinsdag in TC Tubantia. Hij neemt verder geen blad voor de mond. “Feit is dat het spelersbudget lager is dan mij werd voorgespiegeld toen ik hier naar toe werd gelokt. Feit is ook, dat er, ondanks alle problemen, al transfers voorbereid hadden kunnen worden in de periode dat ik hier nog niet was.”

“Dat is niet gebeurd. Dat komt doordat hier mensen aan de leiding zitten zonder kennis van de voetbalwereld.” Van Leeuwen benadrukt dat er minder te besteden is dan iedereen denkt. In dat kader helpt het niet dat directeur Erik Velderman vorige week openlijk verkondigde dat de club dankzij gemeente en investeerders met 4,5 miljoen euro het hoogste spelersbudget van de Keuken Kampioen Divisie heeft. “En een beperkende factor is, dat we slechts contracten voor twee seizoenen kunnen aanbieden.”

“Want voor die periode zijn we gedekt dankzij de hulp van de investeerders.” Van Leeuwen kijkt bovendien niet alleen naar wat het kost, maar ook naar wat het kan opleveren. Een talentvolle speler voor minimaal drie jaar laten tekenen om vervolgens voor veel geld te verkopen kan onder de huidige omstandigheden niet. “Sommige jongens, die we graag zouden halen, haken ook om die reden af.”

Van Leeuwen is bovendien op zoek naar spelers ‘die beter zijn dan die we nu hebben’. De beoogde versterkingen willen toch even wachten of er nog wat beters voorbij komt dan meteen hun jawoord aan FC Twente te geven en dat maakt het voor Van Leeuwen allemaal erg lastig. “Ik kan niet in de laatste week van de transferperiode nog acht nieuwe spelers halen, want ze moeten ook nog met elkaar kunnen oefenen. Dat maakt dat dit vak niet zo simpel is als het lijkt.”