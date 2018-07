‘Vraagt PSG 55 miljoen? Al vragen ze 90 miljoen, wij zijn niet in gesprek’

Aurelio De Laurentiis heeft weer eens van zich laten horen. De voorzitter van Napoli heeft zijn licht laten schijnen over de toekomst van Dries Mertens in Napels en laat zich uit over de geruchten rondom Edinson Cavani. De Uruguayaanse aanvaller wordt deze transferzomer gelinkt aan een rentree in Stadio San Paolo, maar van een terugkeer is volgens De Laurentiis geen sprake.

In de Italiaanse en Franse media werd volop geschreven over een eventuele terugkeer van Cavani naar Napoli, de club waar hij tussen 2010 en 2013 onder contract stond. “Dus PSG wil 55 miljoen euro voor Cavani? Al vragen ze negentig miljoen euro, we zijn niet in onderhandeling over hem”, wordt De Laurentiis geciteerd door diverse Italiaanse media.

Vorige week ging De Laurentiis ook al in op de geruchten rondom Cavani. “Hij verdient twintig miljoen bruto iedere twee maanden”, aldus de preses. “Hij is briljant, maar ik denk niet dat hij zijn salaris wil halveren. Hij verdient twintig miljoen bruto. Als hij me zou bellen en zou zeggen dat hij de helft van zijn salaris wil opgeven, zou dat geweldig zijn.

De Laurentiis werd ook geconfronteerd met de geruchten over een eventueel vertrek van Dries Mertens naar Paris Saint-Germain. “Ik denk dat daar niets van klopt. Want als een club hem had willen hebben, hadden zij de afkoopsom wel betaald voor de deadline. De deadline is nu verstreken en dat betekent dat deze speculaties niet kloppen.” Mertens had een clausule in zijn contract waardoor hij voor 28 miljoen euro was af te halen, maar deze verviel vorige maand.