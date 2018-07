Zwitsers WK-ganger is toe aan vierde club sinds vertrek bij Arsenal

Johan Djourou heeft een nieuwe club gevonden. De 31-jarige centrale verdediger heeft een contract voor één seizoen getekend bij SPAL, dat in het voorbije voetbaljaar op de zeventiende plaats eindigde in de Serie A en degradatie ontliep.

Djourou zat zonder club sinds zijn vertrek bij Antalyaspor en eerder verdedigde hij de kleuren van onder meer Hamburger SV, Arsenal, Hannover 96 en Birmingham City. Hij speelde zijn meeste wedstrijden voor de club uit Londen: 144 stuks. Prijzen won de geboren Ivoriaan overigens niet.

Een bericht gedeeld door Johan Djourou (@johan_djourou) op 22 Jul 2018 om 11:18 (PDT)

De international van Zwitserland, die op 75 caps staat en nog in actie kwam op het WK in Rusland, is de veertiende aanwinst van deze zomer van SPAL. De club van trainer Leonardo Semplici legde eerder onder anderen Jasmin Kurtic, Alberto Paloschi en Federico Viviani vast.

“Een nieuw avontuur”, schrijft Djourou op Instagram. “Ik kan niet wachten om bij mijn nieuwe club te beginnen. Ik wil de supporters van Antalyaspor bedanken voor hun steun van begin tot eind. Ik bedank mijn ex-ploeggenoten en de andere mensen in Antalya die goed voor mij hebben gezorgd. Heel erg bedankt en tot kijk.”