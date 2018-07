Voorzitter van AS Roma drie maanden uitgesloten van Europese duels

James Pallotta mag zich drie maanden niet vertonen bij wedstrijden die door de UEFA worden georganiseerd. De voorzitter van AS Roma heeft die straf vrijdag gekregen voor zijn uitspraken na de returnwedstrijd tegen Liverpool in de halve finale van het vorige Champions League-seizoen. Bovendien moet Roma een boete van 19.000 euro betalen vanwege misstanden tijdens het duel.

Roma won de wedstrijd op 2 mei met 4-2, maar dat was niet genoeg na een eerdere 5-2 nederlaag. Pallotta noemde de arbitrage na afloop 'een absolute grap'. Hij vond dat Roma op meerdere sleutelmomenten werd benadeeld: de eigenaar wees onder meer naar een niet bestrafte handsbal van Trent Alexander-Arnold en een overtreding op Patrik Schick in het strafschopgebied. Hij vond het 'beschamend' en riep op tot het gebruik van de VAR in de Champions League.

Het is niet de eerste keer dat Pallotta wordt bestraft voor zijn gedrag. De preses annex mede-eigenaar van Roma dook na de 3-0 overwinning op Barcelona in de kwartfinale achterwaarts de fontein in op het beroemde Piazza del Popolo en moest daarvoor een boete van vijfhonderd euro betalen. De zestigjarige Amerikaan deed dat zonder morren, maar heeft nog niet gereageerd op de nieuwste straf die hem ten deel is gevallen.

Behalve dat de voorzitter drie maanden aan de zijlijn staat in Europese duels, kreeg de club Roma dus ook een boete van 19.000 euro. De organisatie zou niet op orde zijn geweest tijdens het duel met Liverpool. Zo werd een trap geblokkeerd en konden supporters vuurwerk afsteken. Roma had eerder al een boete gekregen van 50.000 euro voor misdragingen van supporters op Anfield voorafgaand aan de eerste ontmoeting.