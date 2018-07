‘Met Van Persie, Ayoub en die nieuwe jongen ligt de titel voor het grijpen’

Feyenoord hield donderdag de Open Dag én vierde het 110-jarig jubileum. Vorig seizoen werden de Rotterdammers door PSV onttroond als kampioen van Nederland, maar inmiddels is het optimisme teruggekeerd. Supporters van Feyenoord hebben vertrouwen in het komende seizoen, vertellen ze in onderstaande sfeervideo van de Open Dag.