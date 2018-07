Wildschut ‘degradeert’ na promotie weer naar kelder van Championship

Yanic Wildschut wordt volgend seizoen opnieuw verhuurd door Norwich City. Nadat hij vorig seizoen naar de Premier League promoveerde met Cardiff City, wordt de aanvaller nu gestald bij Bolton Wanderers. Die club handhaafde zich vorig seizoen ternauwernood in de Championship. Norwich heeft een optie laten opnemen om Wildschut in de winterstop terug te halen, zo maakt de club bekend.

Wildschut verliet Nederland in 2014, toen hij sc Heerenveen inruilde voor Middlesbrough. Na een verhuurperiode bij Wigan Athletic werd hij definitief vastgelegd door the Latics, die hem in januari 2017 weer voor acht miljoen euro doorverkochten aan Norwich City. Tot aan januari 2018 kwam Wildschut tot 24 optredens en 3 doelpunten voor Norwich in de Championship. Daarna werd hij voor een halfjaar verhuurd aan Cardiff, waarmee de Nederlander promotie bewerkstelligde. In tien duels voor de Welshe club scoorde hij niet.

Norwich lijkt zelf geen behoefte te hebben aan Wildschut, want hij wordt nu dus gestald bij Bolton Wanderers. Vorig seizoen eindigde Bolton als nummer 21, met twee punten boven de degradatiestreep. Norwich werd veertiende in de competitie. "Het voelt heel goed om hier te zijn", vertelt Wildschut op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb vanochtend met de trainer (Phil Parkinson, red.) gesproken en hij gaf me een goed gevoel. Hij wilde dat ík voor Bolton wilde tekenen."

"Ik ben nu vier jaar in Engeland en ik weet hoe de competitie in elkaar zit. Hopelijk kan ik een goed seizoen draaien", aldus de 26-jarige voormalig jeugdinternational van Nederland. Trainer Parkinson is 'heel blij' met de komst van Wildschut en ziet in hem een 'uitstekende toevoeging'. "Hij brengt snelheid en kracht met zich mee. Ik weet zeker dat hij onze supporters kan vermaken." Het contract van Wildschut bij Norwich loopt na volgend seizoen af; het is niet bekend wat de plannen van the Canaries zijn.