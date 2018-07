Heerenveen strikt vierde zomeraanwinst: ‘Een absolute winnaar’

SC Heerenveen heeft Filip Bednarek voor twee seizoenen vastgelegd. Dat meldt de Eredivisionist donderdagmiddag via de officiële clubsite. De doelman was transfervrij nadat zijn dienstverband bij De Graafschap deze zomer afliep. Bednarek is na Sam Lammers, Sherel Floranus en Rodney Kongolo de vierde zomeraanwinst.

De 25-jarige Pool begon zijn loopbaan bij FC Twente, waarvoor hij één Europa League-wedstrijd speelde in december 2012. Verder kwam hij niet uit voor de hoofdmacht van de Tukkers, maar Bednarek speelde wel 31 competitieduels voor Jong FC Twente in de voormalige Jupiler League. In het seizoen 2015/16 kwam hij tot vijf Eredivisie-optredens voor FC Utrecht, terwijl de sluitpost tussen 2016 en 2018 in totaal 67 keer uitkwam voor De Graafschap op het tweede niveau.

Bednarek gaat in Friesland de concurrentie aan met Warner Hahn en Jan Bekkema. "Met Filip halen we een absolute winnaar in huis. Hij past bij onze speelstijl en is door zijn jaren bij FC Twente, FC Utrecht en De Graafschap bekend met het Nederlandse voetbal", legt technisch manager Gerry Hamstra uit. "De laatste twee seizoenen heeft Filip bovendien veel wedstrijden gespeeld en de nodige ervaring opgedaan."