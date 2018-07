Chelsea verhuurt voormalige back van NEC en FC Groningen voor achtste keer

Todd Kane zal aankomend seizoen eveneens de kleuren van Chelsea niet verdedigen. The Blues hebben dinsdagmiddag namelijk bekendgemaakt dat de 24-jarige rechtsback na de zomer op huurbasis actief zal zijn voor Hull City. De in de Championship uitkomende Tigers hebben de Engelsman voor een jaar gehuurd.

Voor Kane, die nog geen officiële wedstrijd heeft gespeeld voor Chelsea, is Hull zijn achtste tijdelijke werkgever. De vleugelverdediger meldde zich in 2001 op achtjarige leeftijd in de jeugdopleiding van de Londenaren en verliet de club in 2012 voor het eerst voor Preston North End. Daarna volgden nog Blackburn Rovers, Bristol City, Nottingham Forest, NEC, FC Groningen en Oxford United op huurbasis als clubs.

Kane kende in het seizoen 2015/16 een succesvol jaar in Nijmegen, waarna hij vorig jaar op voorspraak van toenmalig trainer Ernest Faber naar FC Groningen kwam. Bij de Trots van het Noorden kon de back echter zijn draai niet vinden en Chelsea besloot hem na een halfjaar weer terug te halen. Kane werd vervolgens meteen weer verhuurd aan Oxford, waar hij in de tweede helft van het afgelopen seizoen zeventien wedstrijden speelde.