Fransen hadden ‘brandblussergevecht’: ‘Ik was naakt Fortnite aan het spelen’

Tijdens het WK kwam het verhaal naar buiten dat enkele spelers van Frankrijk na de achtste finale tegen Argentinië flink hadden gefeest. Toen de spelers aankwamen in het hotel, kwam er een brandblussergevecht aan te pas. Adil Rami bevestigt bij TF1 dat hij de speler was die de brandblusser heeft gebruikt, nadat hij eerst rustig op zijn kamer verbleef.

"Ik was naakt Fortnite aan het spelen in mijn kamer. Op de gang hoorde ik gezang en de jongens klopten aan op mijn deur om mij wakker te maken", memoreert de verdediger, die geen minuut in actie kwam op het WK. Toen Rami ging kijken, stak Benjamin Mendy zijn voet tussen de deur. "'Jongens, we gaan iets geniaals doen in de kamer van Rami', zei Mendy."

"Ik rende naar buiten, haalde het brandblusapparaat tevoorschijn en toen ik recht tegenover hun stond, zei ik: 'Ghostbusters!' Maar ik was oprecht bang toen ik de gevolgen van mijn stupiditeit onder ogen zag. Ik dacht bij mijzelf: ik word ontslagen! Er was overal rook. Ik wist ook niet precies hoe de brandblusser werkte. Het was een gekkenhuis."

"We konden haast niemand meer zien in de gang. Iedereen rende, danste en zong. Het was lastig ademhalen op een gegeven moment. De beveiliging kwam eraan te pas en waarschuwde voor de gevaarlijke stoffen die vrij waren gekomen. Iedereen ging uit het hotel, Didier Deschamps was in pyjama. Toen ik de politie en brandweer zag komen, dacht ik: ik ben dood."

Rami was bij veel Frans internationals ook geliefd vanwege zijn snor. Antoine Griezmann begon de snor aan te raken van de stopper en al snel volgden nagenoeg alle teamgenoten, tot Deschamps aan toe. "Griezmann raakte de snor voor de finale aan en zelfs Deschamps deed het om geluk te brengen. Het is nu de meest bekende snor in Frankrijk. Ik ga hem houden."