VIDEO - Tegenstander heeft geen zin en ziet Everton met 0-22 winnen

Everton speelde zaterdag een bizarre oefenwedstrijd. De ploeg van Marco Silva, met Maarten Stekelenburg in de basis, won met 0-22 van het Oostenrijkse ATV Irdning. De tegenstander had er gaandeweg de wedstrijd duidelijk steeds minder zin in. Het leverde opmerkelijke beelden op, die in onderstaande video te zien zijn.