Spits van Internazionale vertrekt voor astronomisch salaris naar China

Éder is niet langer speler van Internazionale. De aanvaller had nog een contract voor drie seizoenen in het Giuseppe Meazza, maar heeft ervoor gekozen om verder te gaan in China. Éder heeft een contract getekend bij Jiangsu Suning.

I Nerazzurri ontvangen volgens La Gazzetta dello Sport vijf miljoen euro, terwijl de Braziliaanse Italiaan zelf in twee jaar tijd dertien miljoen netto gaat verdienen. De 26-voudig international van Italië maakte in de winter van 2016 voor twee miljoen euro op huurbasis de overstap naar Internazionale en werd een half jaar later definitief ingelijfd.

De club van trainer Luciano Spalletti betaalde een kleine tien miljoen euro en maakt dus verlies. Éder kwam bij de werkgever van onder anderen Stefan de Vrij tot veertien doelpunten en acht assists in 86 officiële wedstrijden. Bij Jiangsu wordt hij ploeggenoot van onder anderen Gabriel Paletta, Trent Sainsbury, Ramires en Alex Teixeira.