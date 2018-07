Recordinternational zet punt achter loopbaan na verloren kwartfinale

Het avontuur van Rusland op het WK in eigen land strandde zaterdagavond na strafschoppen in de kwartfinale van Kroatië en de wedstrijd in Sochi was meteen de laatste keer dat Sergei Ignashevich als profvoetballer op het veld stond. De 38-jarige verdediger liet na afloop van het duel namelijk weten een punt achter zijn loopbaan te zetten.

“Dit was mijn laatste WK, mijn laatste toernooi en mijn laatste wedstrijd. Als er geen WK in Rusland was geweest, was ik al eerder gestopt. Dit toernooi was een sterke motivatie voor me”, lichtte de 127-voudig international, en daarmee recordhouder qua gespeelde wedstrijden voor de Russische nationale ploeg, toe tegenover de verzamelde pers.

“Ik voel allemaal maar vreugde, ik sluit fraai af, namelijk op het hoogste podium”, ging Ignashevich verder. De verdediger speelde de afgelopen vijftien jaar voor CSKA Moskou en kwam in totaal tot ruim vijfhonderd wedstrijden voor de hoofdstedelingen. Met CSKA won de veteraan, die eerder ook voor Spartak Orekhovo, Krylia Sovetov en Lokomotiv Moskou speelde, onder meer vijf landstitels en in 2005 de UEFA Cup.

Naast Ignashevich heeft ook Aleksandr Samedov zijn laatste interland voor Rusland gespeeld. De 33-jarige middenvelder van Spartak Moskou gaat nog wel door in het clubvoetbal. Samedov speelde in totaal 53 interlands voor zijn vaderland en wist in die wedstrijden 7 keer het net te vinden.