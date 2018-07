Real Betis presenteert voormalig EL-winnaar met opzienbarende video

Real Betis heeft zich verzekerd van de diensten van Joel Robles, zo meldt de Spaanse club donderdagavond via de officiële kanalen. De doelman komt transfervrij over van Everton. De 28-jarige sluitpost heeft zich tot medio 2022 verbonden aan de club uit Sevilla. Robles keert zodoende na vijf jaar terug in Spanje.

Robles was eerder actief voor onder meer Rayo Vallecano, Atlético Madrid en Wigan Athletic. In de zomer van 2013 betaalden the Toffees vier miljoen euro om Robles over te nemen van Atlético. In vijf seizoenen bij de Merseyside-club is Robles tot 65 officiële wedstrijden gekomen, met 78 tegendoelpunten en 25 clean sheets als eindresultaat.

In een eerder stadium pakte Robles prijzen bij Wigan en Atlético. Met de Engelse club won de Spanjaard in 2013 de FA Cup en met los Colchoneros werd tweemaal de Europa League gepakt. Robles is zoals gebruikelijk bij Betis met een opmerkelijk filmpje gepresenteerd. Robles speelde een inbreker die het stadion van Betis wilde insluipen, maar werd uiteindelijk door de bewaker gepakt.

De voormalig jeugdinternational is niet de enige aanwinst die Betis onlangs heeft gepresenteerd. Onder anderen Pau López heeft zich eveneens gemeld bij Betis. De 23-jarige doelman heeft zich voor vijf seizoenen aan de club uit Andalusië verbonden. López besloot zijn contract bij Espanyol niet te verlengen en kon zodoende transfervrij vertrekken.