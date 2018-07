Oud-speler FC Zwolle en FC Emmen veroordeeld tot twaalf jaar celstraf

De broers Frank en Ruud ter H. zijn veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank zijn ze beiden even schuldig aan de dodelijke steekpartij, augustus vorig jaar in Reutum, zo bericht de Stentor. De 35-jarige Ruud ter H. voetbalde in het verleden voor onder meer FC Zwolle, FC Emmen en AGOVV.

De rechtbank stelt vast dat oudste broer Ruud zowel het dodelijk slachtoffer Roelof Esman neerstak als diens broer Angelino. Volgens de rechters van de meervoudige kamer moet Frank worden beschouwd als mede-pleger, aangezien hij zich geen enkel moment heeft teruggetrokken uit de ruzie. Beide broers krijgen daarom een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf jaar voor doodslag en een poging daartoe.

Volgens de lokale krant wordt het nooit precies duidelijk wie wat heeft gedaan tijdens de vechtpartij in het eetcafé in Reutum. De rechtbank oordeelt dat de broers ‘schouder aan schouder’ optraden. “Samen gingen ze eerst het gevecht aan in het café, samen besloten ze in de keuken dat hun opponenten een lesje verdienden en samen besloten ze vervolgens stijf hun lippen op elkaar te houden”, schrijft de Stentor.

Het fysieke bewijs maakt duidelijk dat oudere broer Ruud de schuldige is bij de dodelijke steekpartij, maar van Frank werd geen DNA aangetroffen. Frank wilde echter geen antwoord geven op de vragen van de rechters, waardoor de rechtbank niets anders restte dan beiden de geëiste twaalf jaar gevangenisstraf op te leggen, zo klinkt het.