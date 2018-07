PEC Zwolle haalt naam van loonlijst na komst van recordaankoop

Piotr Parzyszek neemt na een jaar alweer afscheid van PEC Zwolle. De aanvaller heeft een contract getekend bij Piast Gliwic in Polen, tot de zomer van 2021. Parzyszek was na de komst van Mike van Duinen overbodig binnen de selectie van John van ‘t Schip.

PEC nam de 24-jarige Parzyszek een jaar geleden over van De Graafschap. Hij kwam niet verder dan 5 doelpunten in 23 duels in de Eredivisie. Of er een afkoopsom is betaald voor het contract van de spits dat nog tot en met medio 2020 liep, is niet bekend.

PEC deed er de voorbijr weken alles aan om Van Duinen over te nemen van Excelsior en betaalde uiteindelijk 750.000 euro, waarmee hij de duurste speler in de clubgeschiedenis werd. De spits kwam op voorspraak van Van ‘t Schip, die meer diepgang wilde in het spel van zijn ploeg.

"Ik hoop dat ik snel in het team pas en me goed aanpas. Ik wil vooral veel doelpunten maken voor Gliwice en hoop dat er ons een goed seizoen wacht", vertelt Parzyszek op de clubsite van Piast Gliwic, dat afgelopen seizoen nipt aan degradatie uit de Ekstraklase ontsnapte. De aanvaller speelde eerder ook voor Charlton Athletic, Sint-Truiden en Randers FC.