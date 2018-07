‘Dat pleintjesvoetbal met veel foute gasten herken ik wel ja'

In het programma Meet the Players gaat Voetbalzone op bezoek bij twee bevriende voetballers om te horen welke zaken buiten het voetbal een grote rol spelen in hun leven. Dit keer is Justus afgereisd naar Sint-Truiden waar hij afgesproken heeft met Jordan Botaka die speelt bij STVV en Jeand Doest die de wereld verovert als Panna-koning. Beide heren vertellen openhartig over hun verleden en gaan met hun skills de strijd met elkaar aan.

