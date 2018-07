Tadic weigerde diverse clubs: ‘Ajax bij de twintig beste clubs ter wereld’

Dusan Tadic rondde dinsdag zijn transfer van Southampton naar Ajax af. De Servisch international komt voor 11,4 miljoen euro over van de club uit de Premier League en heeft naar eigen zeggen meerdere aanbiedingen afgeslagen om terug te keren in de Eredivisie. Tadic heeft voor vier jaar getekend in de Johan Cruijff ArenA en wil kampioen worden met Ajax.

De transfersom van Tadic kan door middel van bonussen oplopen tot 13,7 miljoen euro. “Het was voor mij een moeilijke keuze”, vertelt Tadic in gesprek met Ajax TV. “Ik heb hiervoor gekozen, omdat Ajax bij de beste twintig clubs van de wereld hoort. Het was altijd mijn droom om voor Ajax te spelen. De club heeft geweldige fans, grote legendes, een grote geschiedenis en een mooie spelopvatting.”

Tegenover het clubkanaal spreekt Tadic zijn dank uit naar de clubleiding van Ajax, scout Henk Veldmate, trainer Erik ten Hag en assistent Alfred Schreuder. “Zij hebben er met iedereen binnen Ajax alles aan gedaan om mij hierheen te halen”, aldus de buitenspeler annex aanvallende middenvelder. “Ik heb meerdere opties gekregen om te tekenen in verschillende landen. Ook uit de Premier League heb ik aanbiedingen gehad. Deze optie vond ik de beste voor mij en mijn carrière. Ik luister altijd naar mijn hart als ik keuzes moet maken. Dit is mijn keuze geworden en zij hebben ervoor gezorgd dat mijn keuze makkelijker is geworden.”

Het is voor het eerst dat Ajax belangstelling toonde. “Toen ik in Nederland bij FC Groningen en FC Twente speelde had Ajax al belangstelling. Er waren ook wat aanbiedingen gedaan. Een jaar of twee geleden hebben we gesproken over de mogelijkheden en nu is het zover”, aldus Tadic, die weet wat er van hem verwacht wordt. “Ze verwachten van mij dat ik een leider op het veld en in de kleedkamer ben. Dat willen ze op basis van mijn kwaliteiten, mijn ervaring en professionele houding.”